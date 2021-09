Musik aus voller Tiefe

Medizinisch gibt es keinerlei Bedenken: Die Besucherinnen und Besucher seien allesamt geimpft, erfahren wir. Dann kann es also endlich wieder losgehen „im schönsten (Rokoko-) Theater Deutschlands in der schönsten Stadt der Kurpfalz“, wie Mozartgesellschafts-Vorsitzende Rosa Grünstein mit verzeihlicher Begeisterung verkündet. Oder nüchterner gesagt: In Schwetzingen beginnt das Mozartfest. Mit einem Auftritt des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim, dessen Dirigent Johannes Moesus anfangs auch ein bisschen auf die Euphorie-Bremse zu treten scheint.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Moesus, ein großer Mann mit etwas schlaksigen Bewegungen, lässt dazu eine C-Dur-Sinfonie mit obligater Violine spielen, die der „Odenwälder Mozart“ Joseph Martin Kraus geschrieben hat. Der Komponist aus Miltenberg besaß viel Sinn für kleine Abweichungen von der Norm. Hier zeigt sich das in einer Sinfonie, die kaum wirklich „sinfonisch“ wird – im Sinn von orchestraler Aufwallung. Johannes Moesus kocht das Stück gewollt auf Sparflamme. Oft ist eine Vereinzelung der Instrumentengruppen auszumachen, ein schon fast „barocker“ Spaltklang.

Was im Hauptwerk des Programms, dem Klarinettenkonzert von Mozart, einen herrlich transparenten Hintergrund für den Solisten schafft. Es ist Nikolaus Friedrich, künstlerischer Chef des Schwetzinger Mozartfests und Soloklarinettist am Nationaltheater Mannheim. Schon seit langem tritt er dafür ein, das einzigartige Konzert in seiner wiederhergestellten Originalgestalt zu spielen: nämlich auf einer Bassettklarinette, einem Instrument mit zusätzlichem Unterstück für tiefe Töne.

Registerwechsel wie Dialoge

Welche neuen Dimensionen das bereitstellt, wird im Rokokotheater sofort klar. Es ist nicht nur der mürbe, melancholisch reife Klang der überlangen Klarinette – Friedrich nimmt zudem Register-Wechsel vor, die so kontrastreich sind, dass sie wie Dialoge zwischen ziemlich weit entfernten Partnern wirken. Er beweist, dass sein jahrzehntelanger Umgang mit dem Stück nicht zu Routine führt, sondern zur Offenlegung neuer Schichten und Facetten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Vergleich dazu erscheint Luigi Boccherinis C-Dur-Sinfonie (aus seiner Sammlung Opus 12) als Werk im tendenziell „galanten“ Stil, das festliche Dekors ausbreitet. Doch auch das hat in der kultivierten Darstellung der „Pforzheimer“ seine Berechtigung. Man muss nicht immer Hörerwartungen erschüttern. Und das Mozart-„Menuettchen“ aus der A-Dur-Sinfonie von 1772, das Johannes Moesus ankündigt, ist eine völlig unverfängliche, aber sehr angenehme Zugabe.