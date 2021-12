Mannheim. Die Aufführung des Musicals „Das Phantom der Oper“ am 14. Januar 2022 im Mannheimer Rosengarten ist pandemiebedingt abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter S-Promotion mit. Bereits erworbene Tickets können demnach über die Umtauschplattform (www.umtausch.s-promotion.de) in einen anderen Termin getauscht werden oder an der jeweiligen Vorverkaufsstelle, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

