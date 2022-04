Musical „Ghost“ nach Verletzung von Schauspieler abgebrochen

Mannheim. Eigentlich hätte das Musical „Ghost“ am Freitagabend die rund 1300 Besucher in ihren Bann ziehen sollen. Doch die erste von insgesamt drei Aufführungen im Mannheimer Maimarkt stand unter keinem guten Stern. Aufgrund von technischen Problemen hatte das Stück mit etwa einer halben Stunde Verspätung bekommen. Nach einem mitreißenden Start, bei dem die stimmgewaltigen Hauptdarsteller Molly (Katrin Merkl) und Sam (Charles Kreische) einen emotionalen Einblick in ihre Beziehung gewährten, war jedoch nach rund 20 Minuten bereits Schluss. Calum Melville, der die Rolle von Willy verkörperte, verletzte sich ernsthaft. Zwar versuchten die anderen Darsteller zunächst, sich den Text des Akteurs einzuprägen, um seinen Part zu übernehmen. Nach wenigen Minuten gab das Ensemble schließlich auf und brach die Show komplett ab. Laut dem Veranstalter Show Slot Musical Brands GmbH sollen alle Besucher in der kommenden Woche informiert werden, so dass sie das Geld für Ihre Tickets zurückerhalten. Die Veranstaltungen am heutigen Samstag um 14.30 und 19.30 Uhr sollen stattfinden.

