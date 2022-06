Glaubt man dem Initiator und künstlerischen Leiter Hans Beerten, so begann die erfolgreiche Historie der „Music Show Scotland“ 2004 auf einem verregneten Parkplatz in der niederländischen Stadt Borculo in der Provinz Gelderland. Die Liebe zur Blasmusik, wie ebenso zum schottischen Dudelsackklang, wurde dort erstmals gemeinsam öffentlich ausgelebt. Jetzt ist die Vereinsidee zu einem Indoor

...