„MM im Dialog“ - Redakteure beantworten Fragen auf den Kapuzinerplanken

Was bewegt Sie? Was lesen Sie im „Mannheimer Morgen“? Was finden Sie gut, was können wir aus Ihrer Sicht verändern oder besser machen? Unsere Redakteure Ralf-Carl Langhals, Florian Karlein und Jörg-Peter Klotz stehen am Samstag, 01. Oktober, auf den Kapuzinerplanken von 12 bis 14 Uhr Rede und Antwort. Alle drei freuen sich auf einen regen Austausch mit Interessierten. Das Format heißt „MM im Dialog“ und lädt zum Diskutieren, Loben und Kritisieren ein. Kommen Sie vorbei und sprechen Sie uns an!