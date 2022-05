Nie gesehene Arbeiten, neu geformte Papierstücke, manchmal mit Lack überzogen, manchmal nur grob ausgerissen, faszinierend in ihrer Uneindeutigkeit und Farbigkeit. Bisher gehörte es zum Stil von Jutta Steudle, dass sie große Papierstücke in den Raum drapierte, doch seit einiger Zeit macht sie in erster Linie Wandarbeiten, Bilder, an Gemälde erinnernde Plastiken aus Papier.

