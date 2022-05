Mit Witz und Schönheit

Furios gleich der Auftakt: Das Kyrie der „Missa Votiva“ von Jan Dismas Zelenka signalisiert dem Publikum in der Christuskirche von Anfang an, dass es diesmal nicht über kontemplative Fugen im zivilisierten Stil eines Johann Sebastian Bach sinnieren kann. Der Kammerchor Mannheim startet mit forschen Schöpfer-Huldigungen, begleitet von den aufmerksamen Musikern des Orchesters Concerto Mannheim. Kirchenmusikdirektor Johannes Michel präsentiert am Dirigentenpult das Werk eines selten gehörten Barock-Komponisten, der kurze kompakte Chorsätze mit sprudelnden Melodien kunstvoll zusammengefügt hat.

Die „Missa Votiva“ aus der Feder des böhmischen Musikers Zelenka, der an der Dresdener Hofkapelle gewirkt hat, birgt neben anspruchsvollen Chorsätzen auch für Sakralwerke ungewohnte Überraschungen für die Solisten. So finden sich Arien, die trotz der Opernanklänge nicht das Gespür für den liturgischen Text verlieren. Zelenka ist ein Baumeister mit reichhaltiger Fantasie. Er entpuppt sich als origineller Komponist mit viel musikalischem Witz und Passagen von erhabener Schönheit.

Sopranistin Anabelle Hund zieht mit ihrer feingliedrig-vornehmen Stimme zu Anfang etwas zu vorsichtig die reich ausgestalteten Melodielinien, während das Orchester zusammen mit dem Chor die komplexe Werkarchitektur auffächert. Später gefällt die Sopranistin mit spielerisch ausgeführten Koloraturen. Gepflegt aber unauffällig wegen des geringen solistischen Anteils zeigt sich Tenor Christian Rathgeber, kraftvoll hingegen Martin Berners Bariton, etwa im ersten Teil des Gloria.

Unerwartet kunstvolles Erlebnis

Glanzpunkte die Arien von Terry Wey: Der Schweizer, der als erster Countertenor bei den Bayreuther Festspielen aufgetreten ist, überstrahlt die Aufführung mit einem tief durchdrungenen und würdevollen „Et incarnatus est“. Jan Dismas Zelenka hat diesen Kern des Gottesbekenntnisses mit einer wunderbar schlichten Melodie der Altus-Stimme auf den Leib geschrieben.

Durchgehend mit sicherer Intonation: Der 40-köpfige Kammerchor zeigt eine homogene stimmliche Leistung, zumal die „Missa votiva“ als eine der längsten Messvertonungen seiner Zeit gilt. Dirigent Johannes Michel behält die vielen fein gesponnenen Fäden gewohnt selbstsicher in der Hand und inszeniert ein unerwartet kunstvolles Erlebnis.