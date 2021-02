In einem „normalen“ Jahr würde Hollywood jetzt den Oscars entgegenfiebern, die Golden Globes wären schon Geschichte. Doch es ist alles anders. Die Oscars gehen erst Ende April über die Bühne. Stattdessen händigt der Verband der Auslandspresse die Globes am Sonntag aus. Gewöhnlich eröffnete die Gala Anfang Januar den Preis-Reigen.

Zum vierten Mal moderieren die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler die Show – erstmals auf getrennten Bühnen. Poehler hält in Hollywood die Stellung, Fey schaltet sich live aus dem New Yorker Rainbow Room dazu. Ein gutes Dutzend Stars ist als „Presenter“ eingeladen, gaben die Ausrichter preis. So sollen Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones in New York beim Verteilen der Trophäen helfen. Weitere Unterstützung kommt von Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Margot Robbie oder Tiffany Haddish.

Helena mit Mutter Anne Zengel. © dpa

Und wo ist Helena Zengel? So viel ist sicher: Als Nominierte ist die zwölfjährige Berlinerin wie alle Anwärterinnen und Anwärter Teil der Show. Sie soll aus ihrer Heimatstadt dazu geschaltet werden. „Wir sind dann in einem sehr schönen Hotel – ich glaube, das wird bestimmt eine richtig tolle Nacht“, sagte Zengel. „Ich werde mir bestimmt Popcorn holen!“ Sie wolle vorschlafen, um nachts wach zu bleiben, und habe für Montag schulfrei bekommen.

Chance auf zweite Auszeichnung

Chancen hat Zengel für ihre Nebenrolle als ein verwaistes Mädchen, das von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Tom Hanks spielt in dem Western „Neues aus der Welt“ einen Boten, der Johanna in seine Obhut nimmt. Bei der Verleihung nimmt es Zengel mit Amanda Seyfried, Olivia Colman, Glenn Close und Jodie Foster auf. Die Schülerin ist auch für den renommierten Screen Actors Guild Award von Hollywoods Schauspielerverband im Rennen – und die Branche räumt ihr sogar gute Chancen für eine Oscar-Nominierung ein.

Mit sechs Globe-Nominierungen zählt die Filmbiografie „Mank“ über den Autor Herman J. Mankiewicz zu den Favoriten. Auch der Gerichtsthriller „The Trial of the Chicago 7“, das Familiendrama „The Father“ und das Road-Movie „Nomadland“ haben mehrere Gewinnchancen.

Der 83-jährige Anthony Hopkins („The Father“) könnte mit der achten Globe-Nominierung endlich eine Trophäe gewinnen. Der Brite Sacha Baron Cohen hat drei Gewinnchancen, als Produzent und Hauptdarsteller in der Satire „Borat Subsequent Moviefilm“ sowie für seine Nebenrolle in „The Trial of the Chicago 7“. Der im August an Krebs gestorbene Chadwick Boseman wiederum ist posthum für seine letzte Rolle als Jazz-Trompeter in dem Musikfilm „Ma Rainey’s Black Bottom“ nominiert. dpa