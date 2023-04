Mit jedem Herzschlag eine Pointe voller Liebe

Mannheim. Eigentlich müsste diese Show im Mannheimer Improtheater einen anderen Titel tragen – denn „Fake“, also falsch, ist an der Liebe von Tabea Herion und Jens Wienand nun wirklich nichts. Zumindest an der Liebe zum Theater und diesen kleinen, feinen Momenten unerwarteter Komik, wie sie hervorragend improvisierte Bühnenkunst auszulösen vermag.

Gleich einmal vorweg: Man spürt ab der ersten Sekunde, dass Herion und Wienand sich bereits gute zehn Jahre kennen. Ein Stein des Anstoßes genügt und die beiden Schauspiel-Routiniers lassen aus dem Nichts ganze Welten entstehen. Hinreißend interpretiert, nuanciert in Gestik und Mimik und mit der allergrößten Selbstverständlichkeit in Dialogführung und Artikulation.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einem ausverkauften Haus in der Neckarstadt kann diese „höchst unchristliche Veranstaltung“ am Karfreitag nur zur höchsten Freude gereichen. Denn das Publikum bezeugt an diesem Abend nicht nur zwei, die ihre Kunst auf höchstem Niveau beherrschen: Sie formen die Veranstaltung gleich mit. Schon allein die Einleitung allein wäre dabei den Eintritt locker wert gewesen. Denn anstatt blind vorauszusetzen, dass der werte Besuch an einem veranstaltungsarmen Feiertag die Kunst des Improtheaters bereits in- und auswendig kennt, werden die Gäste nach ihren Erfahrungen befragt – und siehe da: Die Neulings-Quote spricht für sich.

Dann mal geschwind nach rechts geschaut, den Sitznachbar zur Rechten kurzerhand zu einem Tier der spontanen Wahl erklärt, die geschätzten Nachbarn zur Linken zu einem Gartengerät der eigenen Phantasie transformiert: Schon ist das Eis gebrochen, schon sitzt das erste Lachen, schon dürfen wir eintauchen in ein Erlebnis von Witz und Leidenschaft gleichermaßen.

Mehr zum Thema KulTour Unsere Kulturtipps der Woche für Mannheim und die Region Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bundesgartenschau Was das "Schatzkistl" bei der Buga auf der Seebühne zeigt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Literatur Welche Texte von Mannheimer Autoren bei der Spätlese in der Neckarstadt vorgestellt wurden Mehr erfahren

Und es geht in einem so fort: Denn einzig und allein einen persönlichen Gegenstand von hoher Bedeutung müssen die Show-Gäste nach vorne rufen – und aus einer Klangschale wird der Exkurs in Shakra-Lehrgänge, inklusive energetischer Blitzableitung aus dem Universum zur Abgabe in den Boden der Tatsachen. Ernst oder gar bieder kann die ganze Veranstaltung dabei kaum werden, und das liegt allein am Tempo des Duos, das Dynamik verspricht, ohne dabei je gehetzt daherzukommen.

Kurzweiliger Abend macht Lust auf mehr

Denn ob Herion und Wienand nun einem französischen Paar Gestalt verleihen, das der Schließung einer Bar mit Tradition und Charakter („An diesem Tresen haben Schröder Gerard und Söder Marküs ein Bier zusammen getrunken!“) im Züg entfliehen oder sich in den Liebeswirren eines leicht verkorksten Hängematten-Camping-Urlaubs verheddern: Für das stramme Lächeln auf den Gesichtern sorgt stets der unbezwingbare Humor des Augenblicks.

Der trägt nicht nur durch den Abend, ohne, dass man dabei wirklich auf die Uhr zu sehen brauchte: Er macht auch unverkennbar Lust auf mehr. Und so dürfen sich die Besucher wünschen, dass sie Tabea Herion und Jens Wienand immer wieder als Duo auf dieser Bühne erleben dürfen. Mit jedem Herzschlag, einer Pointe voller Liebe im Herzen – und den grandiosen, applauswürdigen Worten auf der Zunge!