Die verführerische Zauberin Armida setzte einst in alten Opern aus dem 18. Jahrhundert – sogar Joseph Haydn komponierte eine solche – brave Kreuzritter außer Gefecht: weil sie in ihren Armen alle kriegerischen Aufgaben vergaßen. Was bedeutet es für ein modernes Streichquartettensemble, wenn es sich nach dieser Magierin benennt?

Becircende Musik

...