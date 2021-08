Mit 3G zum Festival

Nach der Stromwerk Sommerbühne geht es vom 27. bis 29. August beim Nachtmarkt in der Mannheimer Neckarstadt weiter mit einem Gastspiel des normalerweise in Schwäbisch-Hall beheimateten Fortland Festivals von DJ Moestwanted. Wie seine Agentur 7Lives GmbH am Montag mitteilte, werde das dreitägige Open-Air-Event mit zwölf elektronischen Live-Acts ohne Blick auf die örtliche Inzidenzzahl mit der 3G-Regelung für das Publikum ablaufen. Einlass ist also für Geimpfte, Genesene und Getestete möglich. Ein Antigen-Schnelltest reiche aus, der direkt vor dem Stromwerk-Gelände im Mannheimer Schnelltestzentrum mit und ohne Termin möglich sei.

Zur Eröffnung am Freitag wird Felix Kröcher als Headliner das Festival starten, ein halbes Heimspiel für den geborenen Frankfurter, der seine Karriere im U60311 begann. Seit Jahren spielt er regelmäßig beim Hafen 49, auf der Time Warp oder im ehemaligen Loft Club. Ferner spielen: Ostblockschlampen, Pappenheimer, Cuebrick, Labor, Maltöö, Moestwanted, Pari, Pyrotikk, Sasch BBC, Steele und Zini. jpk