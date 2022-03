Abbas Khider redet gern. Sehr gern sogar: „Ich bin ein Radio auf zwei Beinen“, scherzt er in der Alten Feuerwache. Er ist eben jemand, der sein Herz oft auf der Zunge trägt, wie man so sagt. In Mannheim wirkt er ganz besonders aufgekratzt, denn es ist Khiders erste Lesung seit 2019 - und die allererste mit dem aktuellen Buch: dem 125 Seiten schmächtigen Roman „Der

...