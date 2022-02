Ernsthaft? Einen spaßigen Abend über altrussische Befindlichkeiten - an Tag zwei des Angriffs auf die Ukraine? Geht das? So ganz wohl ist Publikum, Ensemble und Intendanz da nicht. Aber es geht. Zumindest mit einer Nachrede in Form einer Solidaritätserklärung für das Stückemarktgastland von 2017. Intendant Holger Schultze findet die richtigen Worte - und auf seinem Spielplan

mit

...