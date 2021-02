Ein wenig frech muss es am Mannheimer Theater Oliv, beheimatet am Alten Messplatz in der Neckarstadt, schon zugehen. Schließlich hat sich die kleine Kellerbühne dramatischem Hintersinn und pointierten Bühnenspitzen verschrieben. Folglich heißt es auf der Homepage des per Pandemieverordnung geschlossenen freien Theaters: „Liebes Publikum! Wir sind keine relevante TV-Show und auch kein Gebetshaus. Derzeit ist es uns untersagt, Sie live zu unterhalten. Deswegen haben wir für Sie eine kleine Aufnahme gemacht.“ Nur sechseinhalb Minuten geht das Video, das das Leitungsduo Coralie Wolff und Boris Ben Siegel auf der Homepage in Verknüpfung mit Youtube eingestellt hat.

Boris Ben Siegel und Coralie Wolff, hier im Stück „Indianer weinen nicht“. © Oliv

Der Valentinstag hat das Künstlerduo zur spannenden Frage angeregt, wie es eigentlich um die Liebe zwischen Mensch und Demokratie steht … – und hat wie so oft eine poetische Lösung gefunden. Denn wie sensibel diese aus historischer Sicht noch junge Beziehung ist, lässt sich derzeit weltweit erleben.

Rammstein und Rosenstolz

Singend schlüpft Coralie Wolff in die Rolle des Menschen, der die Demokratie (Boris Ben Siegel) ersehnt, umwirbt, verkündet, aber auch schnell verrät und missbraucht. „Komm in mein Boot“ singt Coralie Wolff mit Rammsteins „Seemann“. Und Siegel kontert kess mit Rosenstolz: „Ich geh auf Glas“.

Durchbrochen von wenigen Grundgesetz-Anspielungen entsteht eine wahrlich ungewöhnliche Kombination, dürfte die Schnittmenge von Rosenstolz- und Rammstein-Fans doch recht überschaubar sein. Doch Cilian von Lenthe Campos zupft zu beidem atmosphärisch die Gitarre und Ali Canalp hat den poetisch-musikalischen Reigen unprätentiös gefilmt und geschnitten. Als Sinnbild einer schwierigen und immer wieder brüchigen Beziehung taugt die eigentümliche Verschränkung durchaus. Und Beziehung ist, wir wissen es, Arbeit.

Info: Video noch bis 21. Februar online unter: theateroliv.de