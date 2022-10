Melanie Charles in der Alten Feuerwache Mannheim

In Zeiten, in denen musikalisches Können allein für den großen Durchbruch junger Talente häufig nicht mehr ausreicht, gibt es für den Journalisten ein scharfes Schwert, das durch seine inflationäre Verwendung an Präzision gelitten hat – den Superlativ. Grundsätzlich vorsichtig zu gebrauchen, ist in jedem einzelnen Fall sorgsam zu prüfen, weshalb ausgerechnet dieser Künstler durch sein Schaffen

...