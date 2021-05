Ausgerechnet dieser kleine Verein aus Orchestermusikern des Nationaltheater Mannheim experimentiert nun mit Formen der digitalen Beteiligung. Schon im Vorfeld konnte das treue Publikum dieses Akademiekonzerts Fragen an den Violinsolisten Tobias Feldmann einreichen. In der Konzertpause im Mannheimer Rosengarten wurden die Fragen dann - digital vorproduziert - von Klarinettist Patrick Koch an

...