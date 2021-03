„KulturGut - Wir helfen den Kreativen“, die Benefizaktion des „Mannheimer Morgen“, nähert sich ihrem Ende: Es kann noch bis 1. April über das KulturNetz Mannheim-Rhein-Neckar gespendet werden. Dann gibt es einen endgültigen Kassensturz und die endgültigen Gagen werden an die 26 Künstlerinnen und Künstler ausgezahlt, die beim im Schatzkistl aufgezeichneten „KulturGut“-Festival mitgewirkt haben.

Schon jetzt ist klar: Dank der Großzügigkeit unserer Leserinnen und Leser wurden die Erwartungen weit übertroffen - dafür herzlichen Dank! Aus einer Hilfsaktion, die auf Vermittlung von künstlerischen Dienstleistungen ausgerichtet war, erwuchs dank einer anonymen Großspende und der Unterstützung der Bürgerstiftung ein Online-Festival, das auch dem KulturNetz-Team, Bühnentechnikern und einer Video-Crew Arbeit verschafft hat.

Angepeilt war für die 26 Kreativen auf der Bühne ursprünglich eine Pro-Kopf-Gage von 150 bis 200 Euro. Kurz vor Ende der Spendenaktion hat sich der Betrag auf mehr als 515 Euro gesteigert: „Das übertrifft alle Erwartungen“, sagt KulturNetz-Chef Peter Baltruschat, der unter dem Betreff „KulturGut“ Einzelbeträge bis zu 1000 Euro verzeichnet hat. Aber jeder Euro hilft, weil er ohne Abzug direkt unter den Künstlerinnen und Künstlern aufgeteilt wird.

Die Kreativen wissen die Initiative zu schätzen: „wir können uns nur bedanken, das hat viel Spaß gemacht“, sagt Klavierkabarettist Daniel Helfrich, der als Solist sowie als Begleiter von Susan Horn und Claus Eisenmann die größten Spielanteile hat (am 3. April ist er mit einem „Best Of“-Programm per Stream aus dem Schatzkistl zu sehen). „Toll, dass die Zeitung so etwas auf die Beine stellt“, findet Klangoasen-Architekt Peter Seiler. „Super-Aktion vom Mannheimer Morgen! Danke!!!“, schreibt Jazz-Pianist Matthias Debus auf Facebook. Klar ist auch, neben der unerwartet hohen Gage zählt für die Teilnehmenden vor allem eins: „Sichtbar bleiben. Da hilft die Aktion KulturGut sehr“, so Kabarettist Frederic Hormuth stellvertretend für alle auf der Bühne Beteiligten.

In dieser Hinsicht hat das Projekt noch einen weiteren positiven Nebeneffekt: Wer möchte, kann den HD-Mitschnitt ihres oder seines Auftritts abrufen und zur Eigenvermarktung verwenden. „Das ist ein enormer Mehrwert“, schrieb der Mannheimer Akkordeonist daraufhin in einer Dankes-Mail. Schließlich hat man im Kleinkunstbereich auch ihn jahrzehntelangen Karrieren nur selten die Möglichkeit, sein Material mit drei Kameras zu dokumentieren. Die beiden Teile des „KulturGut“-Festivals stehen weiterhin auf der Homepage dieser Redaktion zum Streamen bereit.

Spenden bitte an den Verein KulturNetz Mannheim Rhein-Neckar

Betreff: KulturGut

Die Bankverbindung:

Sparkasse Rhein Neckar Nord,

IBAN:

DE51 6705 0505 0038 9769 82