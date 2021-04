Mehr als 120.000 Zugriffe auf Streams des Heidelberger Frühlings

Heidelberg. Insgesamt mehr als 120.000 mal wurden die Konzerte des digitalen "Heidelberger Frühlings" in den vergangenen Wochen gestreamt. Das teilte der Heidelberger Frühling am Mittwoch mit. Die Aufzeichnungen von "Lasst uns spielen!" - die über Facebook, Twitter, Youtube und eine eigens errichtete Plattform gezeigt worden sind - sind laut Mitteilung noch in den kommenden zwölf Monaten abrufbar.

„Wir wollten unter allen Umständen Musikerlebnisse ermöglichen – für unser Publikum und für die Künstlerinnen und Künstler, die am meisten unter der Krise zu leiden haben", wird Intendant Thorsten Schmidt zitiert. "Dass wir damit so viele Menschen erreichen und vor allem erfreuen konnten – die zahlreichen dankbaren Kommentare auf Social Media und Zuschriften spiegeln es – macht uns sehr glücklich.“ Das Digitalprogramm "Lasst uns spielen!" war am Sonntag nach 16 Ausstrahlungsterminen zu Ende gegangen.