Der Auftritt von Stand-Up-Comedian Maxi Gstettenbauer (Bild) im Mannheimer Capitol wird verschoben. Wie der Veranstalter mitteilte, soll Gstettenbauer mit seinem Programm „Next Level“ erst am 5. Oktober, 19 Uhr, in Mannheim gastieren. Bereits gekaufte Karten für den Termin am 17. Februar behalten demnach ihre Gültigkeit. Am 2. März 2022 plant er, die 2020 und 2021 ausgefallenen Auftritte in der Heidelberger Halle 02 nachzuholen. seko