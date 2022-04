Massenware in Kunst verwandelt

Am Anfang war es nur ein Spiel. Es war „einfach ein Vergnügen“, das Rad zu drehen und zuzuschauen, wie die Fahrradspeichen zuerst verschwammen und mit dem langsamer werdenden Rad wieder sichtbar wurden. Er liebte das Objekt, ein 1913 auf einem weißen Schemel montiertes schwarzes Vorderrad eines Fahrrades, das klare Schatten warf. „Es ist ein angenehmes Gerät, angenehm aufgrund der Bewegungen, die es gab“, so Marcel Duchamp (1887-1968).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erst als er 1916 in New York lebte und seine Schwester bat, zwei Objekte – das Fahrrad-Rad und einen Flaschenständer – im alten Pariser Atelier für ihn zu signieren, nannte er sie Readymades, erklärte also die banalen Alltagsdinge zur Kunst. Damit brach er mit allen Definitionen von Kunst. Freilich hatte seine Schwester die scheinbar nutzlosen Objekte schon entsorgt.

Urinal als Kunstwerk Ihm war nichts heilig. Erst erklärte er 1917 ein Urinal zum Kunstwerk. Kurz danach erwarb er einen Kleiderhaken, den er nicht aufhängte, sondern achtlos fallen ließ. Prompt stolperte er ständig darüber, bis er ihn am Boden festnagelte. Das gefiel ihm, denn bei der Kunst aus Alltagsdingen sollte man nie sicher sein, meinte Marcel Duchamp. Auch auf die neugierige Frage des Publikums, was für ein Mensch er denn sei, hatte er eine passende Antwort parat: „Ein Mensch, ein Atmer“. So spaltet Duchamp noch heute die Kunstgemeinde. Museum für Moderne Kunst (MMK), Frankfurt, Domstr. 10, bis 3. Oktober. Di bis So 11-18, Mi bis 19 Uhr. Eintritt 12 Euro. Tel.: 069/21 23 04 47. Internetadresse: www.mmk.art hut

Diese Geschichte erzählt Susanne Pfeffer, die Direktorin des Frankfurter Museums für Moderne Kunst (MMK). In der zentralen Museumshalle sind zum Auftakt der größten Duchamp-Retrospektive seit 20 Jahren seine elf wichtigsten Readymades versammelt, denn der Künstler ließ von verschollenen Objekten später Repliken anfertigen. Jetzt geben sie einen guten Eindruck davon, wie Duchamp die Kunst verändert hat mit dem Urinal von 1917 (das er ironisch „Fontäne“ betitelte), mit dem Fahrrad-Rad, dem Flaschentrockner, der Schneeschaufel oder dem Hundekamm.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So sollte man diese Schau nicht verpassen, auch wenn all die Readymades Repliken sind. Aber das ist bei Duchamp zweitrangig. Ihm ging es um Ideen von Gegenkunst, nicht um Werke. Er verwandelte Massenware in Kunst, die Künstler aber in Grübler. Seither ist alles anders: „Dank Duchamp wissen wir, dass alles Kunst werden kann und dass das Denken keine Grenzen kennt“, so Pfeffer. Nun zeichnet die Schau an über 700 Werken ein umfassendes Bild des Künstlers, der sich partout nicht einordnen lassen wollte.

Humor und Eros wichtig

Nur nicht wiederholen, lieber Widersprüchliches produzieren, war seine Devise. Obwohl er ein guter Zeichner war, lehnte er traditionelle Kunst bald als Augenreizung oder „olfaktorische Masturbation“ ab. Mehrfach verabschiedete er sich von der Kunst, spielte Schach oder machte Ausstellungen für Kollegen. Doch von der Kunst konnte er nicht lassen. Folglich werden im Erdgeschoss frühe Werke gezeigt, von der mit 15 Jahren gemalten Landschaft über Porträts seiner Schwestern bis zu Karikaturen, mit denen er gut Geld verdiente. Humor war Duchamp so wichtig wie der Eros.

So machte er sich in einem Blatt von 1907 darüber lustig, dass es in Paris erste Kutscherinnen gab. Duchamp zeigt eine leere Kutsche vor dem Hotel, als vergnügten sich Kutscherin und Gast anderswo. Derlei provokante Ideen sind typisch für ihn, obwohl er sich mit Geschlechterrollen beschäftigte. Sein bekanntestes Alter Ego hieß Rrose Sélavy, ein Wortspiel um „Éros, c’est la vie“ (Eros ist das Leben).

Duchamps Weg in den Kubismus folgt eine Etage höher. Das Bild „Akt, eine Treppe herabsteigend Nr. 2“ von 1912 wurde in Paris abgelehnt. Duchamp brachte die Bewegung ins Bild, was aber den Kubisten missfiel – und Duchamp lernte daraus, sich nicht zu fest an Kunstzirkel zu binden. In New York indes diskutierte man sich 1913 die Köpfe heiß über das Bild und den Künstler, auch wenn er dort nur von 1915 bis 1918 lebte und erst 1942 während des Zweiten Weltkrieges zurückkehrte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Erste Op-Art-Bilder

Widersprüchlich blieb er bis zuletzt, machte mal „zerebrale“, mal „retinale“ Kunst. Seine in den 20er- und 30er-Jahren in konzentrischen Kreisen bemalten Scheiben lösen beim Drehen noch heute heftiges Augenflirren aus. Mit diesen „Rotoreliefs“ gelangen Duchamp die ersten Op-Art-Bilder. Natürlich darf auch nicht die Parodie des „Mona Lisa“-Bildes von Leonardo da Vinci fehlen, als 1919 sein 400. Todestag gefeiert wurde. Duchamp fügte auf einer Reproduktion einen Schnauz- und Spitzbart hinzu – ein Hinweis auf Leonardos Homosexualität.

Der große Verweigerer Duchamp schrieb Geschichte mit den Readymades, als Maler und Zeichner ist er noch zu entdecken. So gestand er selbstironisch ein, dass es ihm nicht gelungen sei, „das Problem der völligen Beseitigung der Kunst zu lösen.“