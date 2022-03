„Masked Singer“-Stars auf Tournee

Die beliebte TV-Show „The Masked Singer“ geht kommendes Jahr auf Deutschland-Tournee: Arenen in 13 Städten stehen zwischen dem 30. März und dem 15. April 2023 auf dem Programm – unter anderem auch die SAP Arena in Mannheim und die Festhalle in Frankfurt. Der Vorverkauf läuft bereits. Das teilte die Agentur BB Promotion am Montag mit. „The Masked Singer“ läuft seit 2019 auf ProSieben und bescherte dem Sender in allen fünf Staffeln Traumquoten.

Wer den Fernsehquoten-Hit kennt, weiß, dass absolute Geheimhaltung eines der Kernelemente des TV-Formates ist – und das gilt natürlich auch für die Live-Produktion von „The Masked Singer“. Großartige Masken, Prominente und eine große Bühnenshow inklusive Live-Moderator und jede Menge Überraschungen gehören auch zum Konzept der Live-Shows in den 13 Arenen. Mannheim bildet den Auftakt der Tournee, bei der auch der aus dem TV-Format bekannte Rätselspaß nicht zu kurz kommen soll. So können Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit einem prominenten Rateteam über die mysteriösen Stars in den fantasievollen Outfits spekulieren, bevor das Geheimnis, sprich die Maske, gelüftet wird. Neben dem Termin am 13. April 2023 in Frankfurt gibt es Shows unter anderem in Stuttgart, Köln, Hamburg und Berlin. lok

