Marchivum und Genazino

In der Berichterstattung über den verstorbenen Schriftsteller Wilhelm Genazino in der Samstagausgabe ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Der in der Infobox zu dem Artikel erwähnte Film des Journalisten Eberhard Reuß wurde nicht vom Sender SWR in Auftrag gegeben; das Porträt des in Mannheim geborenen und aufgewachsenen Schriftstellers hat vielmehr das Stadtarchiv Marchivum und dessen Freundeskreis initiiert. Dort ist der Film auch bereits präsentiert worden; auf dem Literaturfestival Lesen.Hören wird er nicht gezeigt. Die Veranstaltung im Marchivum ist noch bis einschließlich 24. Januar abrufbar (unter www.marchivum.de); der Film „Weltmeister der Ortsansässigkeit – Wilhelm Genazino und Mannheim“ ist im Internet dauerhaft verfügbar beim Videodienst Vimeo. tog

