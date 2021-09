Generationen von Cineasten haben hier prägende Erfahrungen mit faszinierenden Filmwelten gesammelt und sich über Jahrzehnt neue Sehhorizonte erschließen können: Vor 50 Jahren wurde das Kommunale Kino Cinema Quadrat (CQ) in Mannheim eröffnet. Am 13. Oktober 1971 war der erste Film gezeigt worden – damals noch im Saal des „Royal“-Kinos am Tattersall. Vorstandsmitglied Peter Bär und

...