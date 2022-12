Mannheimer Zeltfestival punktet 2023 mit Jan Delay, OG Keemo und zweitem "DasDing"-Event

Mannheim. Nach dem exzellent und mit attraktiven Thementagen besetzten Zeltfestival Rhein-Neckar 2022 klingen auch die ersten Namen für die siebte Auflage im kommenden Sommer auf dem Mannheimer Maimarktgelände vielversprechend. Wie der Veranstalter Delta Konzerte am Donnerstag mitteilt, wird der Hamburger Stil-Grenzgänger Jan Delay mit seiner Band Disko No. 1 am Sonntag, 25. Juni 2023 das Abschlusskonzert bestreiten. „Neben Songs des aktuellen Albums „Earth, Wind & Feiern“, wird er natürlich seine Hits zum Besten geben und mit Pauken & Trompeten das Festival beschließen. Ein Support wird noch bekannt gegeben“, so die Mitteilung weiter. Passenderweise einen Tag vor dem Open Air der Funkväter von den Red Hot Chili Peppers.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Newsletter "Guten Morgen Mannheim!" - kostenlos registrieren

Apropos: Am Freitag, 23. Juni, setzen die Mannheimer Funkvater Frank und Deutsch-Rap-Star OG Keemo eine „Schnapsidee“ des Veranstalters („Lad doch ein paar Homies ein und lass’ uns ’ne dicke OG-Keemo-Party in Mannheim machen!“) fort. Wen „Deutschlands gefeierter Feuilleton Rapper“ und sein Produzent nach der erfolgreichen Premiere des „Süd Süd Fests“ 2022 nun mit auf ihre Bühne im Palastzelt holen, bleibt noch spannend.

Mehr zum Thema Veranstaltung DASDING Festival kommt 2023 mit Elif und Ennio nach Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neues Album Was Haftbefehls "Mainpark Baby" mit Mannheim zu tun hat Mehr erfahren Rock-Event Vorverkauf für Mannheimer Open Air der Red Hot Chili Peppers startet Mehr erfahren

„DasDing“-Festival am 10. Juni

Die Erfolgsgeschichte des Vorjahres-Zeltfestivals war das erste restlos ausverkaufte „DasDing“-Festival. Da war eine Neuauflage schnell beschlossen. Und das jung und progressiv programmierte Line-Up für Samstag, 10. Juni, kann mit dem der Premiere mithalten. Wieder stehen einige der hoffnungsvollsten Newcomerinnen und Newcomer der deutschen Pop- und Rap-Szene auf den beiden Bühnen (neben dem Palastzelt, soll es eine kleine Zeltbühne geben). Genauer gesagt stehen bis jetzt 01099, Elif, Edwin Rosen, Bruckner, Leepa, Dilla und Pantha auf dem Programm. „Drei Slots werden noch bekannt gegeben“, so Delta Konzerte.

Schon fest steht ein Doppel-Konzert, das Mundart mit Moderne paart: Am Freitag, 9. Juni, spielen die bayrischen Blechbläser Labrassbanda und das Austropop-Duo Seiler & Speer. Der Vorverkauf läuft.

Karten und mehr unterzeltfestivalrheinneckar.de