Die Mannheimer Stiftung Künstlernachlässe verabschiedet sich, und schuld ist sozusagen das Finanzamt. Beziehungsweise: der Umbau des Finanzamts in L 3. Und die Stiftung löst sich auch nicht auf, sie löst nur ihren temporären Ausstellungsraum in L 3 auf. Am Freitag, 30. Juli, wird mit einem Glas Sekt die Schließung des ohnehin nicht optimalen, aber stets optimal genutzten Räumchens begangen

...