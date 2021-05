Mannheimer Schillertage vom 17. bis 27. Juni überwiegend digtal

Mannheim. Die 21. Ausgabe der Internationalen Schillertage am Nationaltheater Mannheim findet von 17. bis zum 27. Juni pandemiebedingt vor allem im digitalen Raum statt. Dennoch werden unter freiem Himmel im "NTM-Park", aber auch im Stadtraum künstlerische Arbeiten gezeigt, für die kein großes Gruppenaufkommen nötig ist. Auch stellte Schillertage-Leiter und Schauspielintendant Christian Holtzhauer in Aussicht, gegebenenfalls Eigenprodukionen doch noch live zu zeigen, falls es Landesverordnung und Inzidenzsituation Mitte Juni noch zulassen. Eröffnet wird das zehntägige Festival wird mit der Eigenproduktion von Friedrich Schillers "Die Jungfrau von Orleans" in der Regie der polnischen Regisseurin Ewelina Marciniak.

AdUnit urban-intext1

Gastspiele und Nachgespräche sind im Schiller-Stream zu sehen, unter anderem auch die Inszenierung "Wilhelm Tell" des Deutschen Nationaltheaters Weimar in der Regie von Jan Neumann, "Maria Stuart" vom Deutschen Theaters Berlin (Regie: Anne Lenk) und Antú Romero Nunes Schiller-Mix "Ode an die Freiheit" vom Thalia Theater Hamburg. Auch Produktionen aus Indien oder China werden eingespielt.

Stark eingebunden ist auch Mannheims Freie Theaterszene. Das Eintanzhaus zeigt „Niemandsland, Zeitraumexit den Theaterfilm „Knochenarbeit“ und das Theaterhaus G7 die Produktion "Made of Mannheim“.

AdUnit urban-intext2