Musik spielt im Leben von Simone Kesternich eine große Rolle: Die Mannheimerin hat nicht nur einen Bachelor of Musical Arts in Jazz- und Popularmusik und Orchestermusik studiert, sondern unterrichtet als Stimmentwicklerin auch Profi- und Amateursänger. Jetzt beginnt für die 42-Jährige ein neues Kapitel in ihrem Leben. Ihre erste Solo-Veröffentlichung „In deiner Nähe“ erscheint am 22. Februar

