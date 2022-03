Mannheimer Popakademie macht mit Filmteam Camp in Windhoek

Die Popakademie Baden-Württemberg engagiert sich erneut in Afrika. Die Mannheimer Popmusikhochschule veranstaltet von heute, 14. März, bis zum 19. März das erste Music Camp im namibischen Windhoek. Das teilte die Institution jetzt mit. Kooperationspartner seien das College of the Arts (COTA), die Universität Namibia (UNAM), das Goethe-Institut Namibia sowie die Filmakademie Baden-Württemberg.

Mit dem Konzept eines Band- und Songwriting-Camps wolle das Music Camp namibischen Musikstudierenden, professionellen und semiprofessionellen Musikerinnen und Musikern oder Musiklehrerinnen und Musiklehrern Möglichkeiten aufzeigen, „sich auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu vernetzen und neue berufliche Perspektiven zu finden“.

Es gehe dabei, so die Mitteilung, um Themen wie Songwriting, Musikproduktion, typische Spielweisen der Popmusik, Grundlagen des Musikbusiness und der Selbstvermarktung als Freiberufler. Zum Abschluss finde im Nationaltheater Namibia am 19. März ein Abschlusskonzert statt. Die Filmakademie aus Ludwigsburg ist vor Ort und dokumentiert das auch vom Land unterstützte Engagement. dms

