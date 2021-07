Vieles an diesem Vormittag in der Geschäftsstelle der Mannheimer Philharmoniker mutet nach Revolution an. Zum einen liegt in den Worten von Dirigent und Geschäftsführer Boian Videnoff diese einmalige Melange aus Euphorie und Schmerz, durch die Corona-Krise wertvolle Kräfte verloren zu haben, nun aber auch endlich wieder an Musik denken zu können. Zum anderen spannt sich im Pressegespräch zur

...