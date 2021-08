Mannheimer Philharmoniker starten mit Beethoven und Volodos

Die Pandemiephase war für alle schwer und schwer planbar. Für die kommende Saison sind aber fast alle großen Kultureinrichtungen wieder guter Dinge, und so starten auch die Mannheimer Philharmoniker am Dienstag, 5. Oktober, in ihre Spielzeit: Um 20 Uhr wird das junge Orchester von Gründer und Dirigent Boian Videnoff (34) im Mozartsaal des Rosengartens einen nachträglichen Geburtstagswunsch für Ludwig van Beethoven spielen, der im vergangenen Jahr vor 250 Jahren geboren worden war. Auf dem Programm: die Sinfonien Nr. 4 (B-Dur) und 6 (F-Dur), die sogenannte Pastorale.

Mit insgesamt sieben Orchester- und fünf Kammermusikkonzerten will der freie Klangkörper „ein Zeichen des Optimismus setzen und einen entscheidenden Beitrag zum kulturellen Neustart der Region leisten“, wie er selbst sagt.

Und so geht es auch bereits am Sonntag, 17. Oktober, um 19 Uhr hochkarätig weiter, wenn im Musensaal des Rosengartens Starpianist Arcadi Volodos das erste Recital der Reihe „Finest Classics“ gibt. Neben Franz Schuberts sogenannter „Gasteiner Sonate“ (D-Dur, D. 850) wird auch das erste Buch der 12 Préludes von Claude Debussy erklingen. In dem Programm mit früher Romantik und Impressionismus kann Volodos nach Ansicht der Philharmoniker seine beiden Seiten besonders zum Ausdruck bringen: die unfassbare Virtuosität und das romantisch-lyrische Spiel. dms