Mannheimer Philharmoniker mit internationalen Stars beim Sommerkonzert

Mannheim. Die Mannheimer Philharmoniker bestreiten mit den internationalen Stars Sarah Traubel und Sergej Babayan ihr Sommerkonzert im Mannheimer Schlosspark. Unter der Leitung von Boian Videnoff spielen die Philharmoniker am 26. Juli Werke von Mozart und Mahler, teilte das Orchester am Mittwoch mit.

Die Sopranistin Sarah Traubel, 1986 in Leimen geboren, gehöre zu den faszinierendsten jungen Vokalkünstlerinnen Europas und kehrt für das Konzert in ihre Heimatstadt Mannheim zurück“, heißt es. Traubel erlangt für ihre Darstellung der Konstanze in der „Entführung aus dem Serail“ in Zürich internationale Anerkennung. Der Pianist Sergei Babayan, 1961 in Armenien geboren, sei „einer der größten Pianisten unserer Zeit“. Mit technischer Brillanz und „mitreißender Spielfreude“ habe er Generationen junger Musiker geprägt und inspiriert.