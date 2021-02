Mannheim/Paris. Als erster Fotograf wird der Mannheimer Luigi Toscano von der Unesco zum Artist For Peace ernannt. Das teilte der Fotograf dieser Redaktion am Wochenende mit. Er fühle sich sehr geehrt, sagt Toscano. Die Auszeichnung trägt auf Deutsch auch den Titel Botschafter des Guten Willens. Hintergrund der Ernennung ist die derzeit in Paris in der Nähe des Unesco-Hauptsitzes zu sehende Ausstellung "Gegen das Vergessen", die - nachdem sie auf fast allen Kontinenten schon zu sehen war - derzeit in Paris gezeigt wird. In der Schau, die Open Air an die Opfer des Holocaust erinnert, zeigt Toscano einige Überlebende der nationalsozialistischen Vernichtungsabsicht. Die Ausstellung wurde, bevor sie in Städten wie Washington, Wien oder New York zu sehen war, zum allerersten Mal in Mannheim gezeigt.

Sich selbst beschreibt Luigi Toscano, geboren am 9. Mai 1972 in Mainz, als „Spätberufenen mit bewegter Vergangenheit“. Der heute immer noch in Mannheim Lebende und in Ludwigshafen Arbeitende war als Dachdecker, Türsteher und Fensterputzer tätig. So erlebte der Sohn italienischer Gastarbeiter seine Umwelt aus unterschiedlichsten Perspektiven.

Dass er heute Kunst macht und als Künstler wahrgenommen wird, wollte er noch vor einigen Jahren nicht so recht wahrhaben. Er sei der, der fotografiert, sagte er einmal im Gespräch mit dieser Redaktion, er sei Luigi, das würde ihm reichen. Dann kam 2015 der weltweite Erfolg mit eben jener Bilderserie „Gegen das Vergessen“mit den Fotografien von Holocaust-Überlebenden. Die meist im Freien gezeigte Ausstellung ging um die ganze Welt und hat in Wien für Negativschlagzeilen gesorgt: Dort wurden die Fotografien von Juden, Sinti, Roma und anderen, die das Nazi-Regime verfolgte, von Unbekannten zerschnitten.

