Tienchi Martin-Liao, geboren in Nanjing, der alten Hauptstadt, weiß noch gut, wie China 1975 ausgesehen hat: Es sei „ein Land in Grau“ gewesen, nur von ein paar roten Spruchbändern der Kommunistischen Partei durchsetzt. Doch heute glitzere es neonfarben, jedenfalls an seiner Oberfläche. „Alles hat ein großes Preisschild“, sagt die Übersetzerin und Publizistin Martin-Liao in Mannheim, und sogar

...