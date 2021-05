Mannheimer Kunstanstifter Verlag erhält Deutschen Verlagspreis

Mannheim/München. Der Mannheimer Kunstanstifter Verlag erhält den Deutschen Verlagspreis 2021. Der Preis wird in Anwesenheit von Staatsministerin Monika Grütters am 1. Juli in den Münchner Kammerspielen vergeben, teilte der Verlag mit. Dann wird auch bekanntgegeben, welcher Verlag den Spitzenpreis erhält.

Der 2006 in Mannheim gegründete Verlag ist bereits 2019 mit dem Verlagspreis ausgezeichnet worden, außerdem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und dem Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis. Im vergangenen Jahr folgte der Verlagspreis Literatur des Landes Baden-Württemberg. „Unser Herz schlägt für schräge, witzige, absurde, skurrile, außergewöhnliche, provokante, aber intelligente und handwerklich sowie formal gut angefertigte Zeichnungen“, erklären die Verlagsgründer Suse und Niklas Thierfelder. Man schätze Illustratoren und Buchgestalterinnen, „ die in ihrer Arbeit Grenzen überschreiten; oft junge, unbekannte Talente mit genialen Ideen“.

Der Verlag publiziert Bilderbücher für Kinder und Erwachsene. Pro Jahr erscheinen laut eigenen Angaben zehn bis zwölf Werke.

