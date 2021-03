Die Sprache ist nicht zuletzt auch ein Machtinstrument und Mittel, um die Deutungshoheit zu gewinnen. In diesem Sinne hat der Wissenschaftliche Direktor des Mannheimer Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS), Henning Lobin, kürzlich in einem Interview der politischen Rechten vorgeworfen, die deutsche Sprache für ihre Zwecke zu missbrauchen. Mit ihrer Kritik an politischer Korrektheit und

...