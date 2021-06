Mannheimer Festival "Jetzt erst recht!": Starker Start mit KJ Dallaway & Friends und Cobody „Wir dürfen raus zum Spielen“

Michael „Kosho“ Koschorreck fühlt sich am Samstagabend auf der Seebühne trotz seiner 59 Jahre ein wenig wie das Mädchen aus dem Beatles-Klassiker „Dear Prudence“: „Wir dürfen wieder raus zum Spielen“, sagt der Gitarrist mit einer Mischung aus Freude und Galgenhumor, als Veranstaltungsleiter Frank Bürkle ihm und seiner Band Cobody eine zweite Zugabe erlaubt. Die wie von dem All-Star-Trio gewohnt extrem originelle Neuinterpretation der Lennon-Komposition (die sich eigentlich an die erwachsene Schwester von Schauspielerin Mia Farrow richtet), ist der gelungene Schlusspunkt eines starken Auftaktwochenendes: Das Solidaritätsfestival „Jetzt erst recht!“ ist erfolgreich in die zweite Auflage gestartet.

Die All-Star-Band Cobody bei ihrem Abschiedskonzert zum Auftaktwochenende des zweiten „Jetzt erst recht!“-Festivals auf der Seebühne (v.l.): Organist Jo Bartmes, Gitarrist Kosho und Schlagzeuger Erwin Ditzner. © Manfred Rinderspacher

Cobody liefern zu diesem Auftakt ihr Abschiedskonzert. Zumindest in dieser Formation, wie Kosho im Vorgespräch andeutet, irgendwann sei eine Besetzung mit einem Ersatz für den vielbeschäftigten Schlagzeuger Erwin Ditzner vorstellbar. Aber der Avantgarde-Drummer legt die Latte bei seinem letzten Auftritt wie immer hoch. Er wirkt wie verwachsen mit seinem Schlagzeug, hält, wenn es nötig ist, eine stabile Blickachse mit Nu-Jazz-Organist Jo Bartmes, und spielt ansonsten Höchstschwierigkeiten mit einer fast unverschämten Freiheit und Lässigkeit.

Mit Cream in die Sitzdisko

Bartmes sekundiert das rhythmisch kongenial, durchbricht den Groove immer wieder mit impressiven Hammond-Protuberanzen. Daneben aber mittendrin: Koshos mal malerisches, mal druckvolles, mal rhythmisch akzentuiertes Spiel. Wenn er in der Liga singen würde, in der diese drei Musiker mit ihren Instrumenten spielen, wäre Cobody ein All-Star-Trio auf Augenhöhe mit Cream. Nur moderner, wie die Cobody-Version von „White Room“ zeigt. Das leitet der Söhne-Mannheims-Gitarrist mit einer hübschen Improvisation zu seiner spontanen Eingebung „Willkommen in der Sitzdisko!“ ein. Was galant auf das immer noch herrschende Mitsing- und Tanzverbot auf den Rängen anspielt.

Die 90-minütige Mischung aus Rock, Jazz, Blues, Funk, viel Gefühl für Filmmusik-Momente und Humor macht es möglich, selbst massenhaft interpretierte Rock-Gassenhauer wie „Born To Be Wild“, „Come Together“ oder „Riders On The Storm“ wirklich neu zu erfinden und vor einer Kirmesierung zu schützen.

Die gut 100 Zuschauerinnen und Zuschauer, bis zu 250 wären unter Corona-Bedingungen möglich gewesen, sind vor allem beeindruckt, spenden auch immer wieder frenetisch Beifall und trampeln mit den Füßen. Das ist keine schlechte Resonanz für eine Band, deren Ambition das Publikum fordert und simples Geradeaus-Grooven durch immer neue Ideen und Improvisationen durchbricht. Schließlich ging die Live-Geschichte von Cobody 2007 in der kleinen Heidelberger Pepper Bar los. Ab 1999 hatte das Team aus regionalen Größen sich bei Jams in der Reihe Ditzner’s Club im Mannheimer Lagerhaus gefunden, zunächst noch als KoBaDi für Kosho, Bartmes, Ditzner. 2013 nahm die Cobody-Karriere mit einem Live- und Ep-Projekt zu Ehren von Jazz-Pianist Wolfgang Lauth Fahrt auf. Sie gipfelte 2016 in dem großartigen Album „Under Cover“, das auch heute noch den Großteil des Programms stellt. Ein Verlust, dass es in dieser einzigartigen Konstellation nicht weitergeht.

Den Fokus in der Pandemie auch auf weniger oft besungene Charakterköpfe der regionalen Szene zu richten, ist der Hauptverdienst des erneut von Capitol-Chef Thorsten Riehle und Schatzkistl-Impresario Peter Baltruschat initiierten Festivals. Das beste Beispiel ist das erste Konzert von KJ Dallaway & Friends. Die Band des in der Nähe von Heidelberg heimisch gewordenen Kirt Joseph Dallaway ist ein Paradebeispiel für die enorme Qualität der Session-Bands im Rhein-Neckar-Delta, die man vor Corona in Cafe Art, Billy Blues oder Lindbergh über Jahrzehnte als selbstverständliche Größe womöglich zu wenig gewürdigt hat.

Furioser Mix aus Reggae und Jazz

Wie der Trompeter, Sänger und Komponist mit seiner siebenköpfigen Band Reggae, Jazz, Soul, Funk, Dancehall, Calypso und Rock zusammenbringt, hat große Qualität und reißt viele der 200 Zuschauerinnen und Zuschauer immer wieder von den Sitzen. Am effektivsten sind natürlich die Bob-Marley-Klassiker „I Shot The Sheriff“, „No Woman No Cry“ und vor allem das von Monia Krüchten beseelt gesungene „Turn Your Light Down Low“. Auch dank den herausragenden Gesa Marie Schulze am Saxophon und Markus Herrmann an der Gitarre. So kann der Sommer weitergehen.

