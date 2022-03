Mannheimer Bülent Ceylan und Supernova Plasmajets verstärken singende Friedensallianz Artists For Peace

Berlin/Mannheim. Die Resonanz auf eine musikalische Aktion für die Ukraine-Hilfe binnen eines Tages ist enorm: Mehr als 46 000 Euro kamen bis Freitagabend für den Solidaritäts-Sampler der Artists For Peace zusammen, obwohl das Projekt bundesweit noch gar nicht allzu groß beworben wurde. Initiiert hat es die Berliner Sängerin Marleen Retsina, in deren Punkrock-Band Bonsai-Kitten der Mannheimer André "Wally" Wahlhäuser (Jacky) seit 2018 Gitarre spielt. Mit von der Partie sind aus der Quadratestadt mit jeweils einem Song noch die Hardrocker Supernova Plasmajets und Comedy-Star Bülent Ceylan. Aber auch die erste Deutschrock-Liga beteiligt sich an der Soli-Compilation – von den Toten Hosen, Udo Lindenberg, Niedeckens BAP, Stoppok und Doro bis zu jüngeren Acts wie Seeed, Tocotronic, Beatsteaks oder Meute, dazu kommen internationale Künstler wie die US-Punk Institution Anti-Flag oder Hayseed Dixie. Zugeliefert würden unveröffentlichte, exklusiv zu diesem Anlass geschriebene und bereits bekannte Songs, um die grenz- und genreübergreifende Solidarität der Musikszene zu demonstrieren. Was konkret auf den Sampler kommt, das wollen wir jetzt aber noch nicht verraten“, so Retsina im Gespräch mit dieser Redaktion. Bülent Ceylan werde jedenfalls nicht Westernhagens „Freiheit“ beitragen, das er zuletzt als Video veröffentlicht hat. Und ob naheliegenderweise Udo Lindenbergs Friedenshymne „Wozu sind Kriege da?“ dabei sein wird, lässt sich die Sängerin nicht entlocken.

Solidaritätssampler der Artists For Peace mit Mannheimer Beteiligung. © Matzilla

Mit Vorbestellungen helfen

Das Ganze funktioniert wie eine Crowdfunding-Aktion: Interessierte können „Love, Peace & Harmonies“ als Doppel-CD (ab 25 Euro) oder Doppel-LP (ab 45 Euro) schon jetzt unter startnext.com vorbestellen. Da die Produktionskosten vor allem bei Vinyl von den bestellten Stückzahlen abhängen, wie Retsina erklärt, werde erstmal bis 10. April gesammelt. Die CDs werden voraussichtlich in acht Wochen, die LPs in vier Monaten ausgeliefert. Nach Abzug der Produktionskosten und der Startnext-Gebühr gehen die Erlöse aus dem Verkauf der Compilation an die Non-Profit-Organisation Mission Lifeline. Der Dresdner Verein engagiert sich seit 2016 im Rahmen der Seenotrettung und setzte sich von den ersten Kriegstagen an mit Sachspenden, Hilfskonvois und der Vermittlung von Unterkünften für geflüchtete Menschen aus den Kriegsgebieten in der Ukraine ein (mission-lifeline.de).

Boris Horn von den Supernova-Plasmajets war es angesichts der Bilder vom Ukraine-Krieg ein Anliegen, sich an dem Sampler zu beteiligen: "Man ist ja über alles froh, was man tun kann, um zu helfen. Und die Resonanz am ersten Tag ist ja total krass." Auch er verrät nicht, welchen Song seine Band beiträgt. Er sagt nur so viel: "In der Kürze der Zeit konnten wir nichts Neues schreiben. Dafür haben wir uns für einen Coversong entschieden, ein Friedenslied aus den 80ern, das stilistisch zu uns passt. Dazu gibt es demnächst auch ein Video." Das Lied sei schon aufgenommen, und werde gerade gemischt.

Marleen Retsina kam auf die Idee vor zwei Wochen nach dem Aufwachen, als sie sich fragte: „Hey, was kann ich tun? Ich habe die enorme Hilfsbereitschaft gesehen. Dass jeder tut, was er kann, und gibt, was er hat. Und ich bin Musikerin, da sollte ich versuchen, mit Songs zu helfen.“ Die nächste Frage sei gewesen: „Wer würde das noch tun?“ Die Antwort war überwältigende Resonanz aus der deutschen und internationalen Musikszene.