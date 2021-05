Mannheimer Bassdozent Robert Landfermann nominiert

Mannheim. Neben Landfermann sind Eva Kruse (bekannt als ehemalige Bassistin des Michael Wollny Trios) und Frans Pettter Eidh nominiert. Das hat der Deutsche Jazzpreis am Mittwoch bekanntgegeben. Der von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ins Leben gerufene Preis wird am 3. Juni 2021 erstmals vergeben. Die digitale Verleihung findet im Vorfeld des in diesem Jahr ebenfalls digital stattfindenden Hamburger Festivals Elbjazz statt und wird via Livestream übertragen. Realisiert wird der Deutsche Jazzpreis von der Initiative Musik gGmbH mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Landfermann ist der einzige Vertreter der regionalen Rhein-Neckar-Jazzszene, der nominiert worden ist. In insgesamt elf Kategorien werden Auszeichnungen vergeben.

