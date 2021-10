Vielen ging es in letzter Zeit wie dem Verdurstenden in der Wüste. Nicht aber Wasser fehlte, sondern Musik, Kunst, Kultur. Doch nun öffnen sich die Säle, Kirchen, Museen, Opernhäuser, und mit dem Glück der Wiederbegegnung wird einem erst richtig bewusst, was einem fehlte. Solche Empfindungen mögen auch den Mannheimer Bachchor beflügelt haben, als er unter Leitung von Johannes Michel in der

...