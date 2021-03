  "Mank" geht als Favorit ins Oscar-Rennen

Die Oscars setzen auf mehr Vielfältigkeit. So sind für die 93. Verleihung erstmals zwei Frauen als beste Regisseurinnen nominiert, gab die Akademie am Montag bekannt. Außerdem gehen in der Top-Kategorie als bester Film mehrere Werke ins Rennen, die sich mit Einwanderung und dem Kampf um mehr Gleichberechtigung beschäftigen. Die Oscars sollen am 25. April verliehen werden.

Als Favorit gilt die Filmbiografie „Mank“. Das Werk von Regisseur David Fincher erhielt zehn Nominierungen, unter anderem als bester Film sowie für die beste Regie und die beste Musik. Außerdem wurde Gary Oldman als bester Hauptdarsteller nominiert, Amanda Seyfried als beste Nebendarstellerin. Dahinter reihen sich sechs Filme mit sechs Nominierungen: „The Father“, „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“, „Judas and the Black Messiah“, „Sound of Metal“, „The Trial of the Chicago 7“ und „Nomadland“.

Chloé Zhao schrieb schon mit den Nominierungen Geschichte. Die in Peking geborene Zhao ist nicht nur die erste Nicht-Weiße, die mit ihrem in den USA gedrehten „Nomadland“ in der Sparte „Beste Regie“ nominiert wurde. Sie ist die erste Frau, die in einem Jahr gleich vier Oscar-Chancen hat: neben der besten Regie auch für den besten Schnitt, das beste adaptierte Drehbuch sowie für den besten Film.

Auch Filme mit deutscher Beteiligung haben Chancen. Als bester internationaler Spielfilm sind drei nominiert: Das Drama „Quo Vadis, Aida?“ der in Berlin lebenden Jasmila Zbanic, die Dokumentation „Kollektiv – Korruption tötet“ und „The Man Who Sold His Skin“. Sie sind deutsche Koproduktionen. Der deutsche Beitrag „Und morgen die ganze Welt“ von Julia von Heinz, war in der Vorauswahl ausgeschieden.

Als beste Nebendarstellerin gehen Maria Bakalova („Borat Anschluss Moviefilm“), Glenn Close („Hillbilly Elegy“), Olivia Colman („The Father“), Amanda Seyfried („Mank“) und Yuh-Jung Youn („Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“) ins Rennen. Als bester Nebendarsteller haben auch Sacha Baron Cohen für „The Trial of the Chicago 7“ und Daniel Kaluuya für „Judas and the Black Messiah“ Chancen. dpa