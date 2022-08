Maler Arvid Boecker im Kurpfälzischen Museum Heidelberg

Die Stadt Heidelberg tut ja was für ihre Künstler. Einmal im Jahr ermöglicht das Kulturamt einem in Heidelberg oder der Region lebenden Künstler eine Retrospektive im Kurpfälzischen Museum, und dieses Mal ist der in Wuppertal geborene Maler Arvid Boecker „an der Reihe“, nachdem er zuletzt 2005 im Kunstverein eine Einzelschau hatte und seither nur in Galerien vertreten war - wenn er nicht eben

...