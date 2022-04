Maifeld Derby: Acts, Termine und Geländeplan stehen fest

Mannheim. Das Mannheimer Maifeld Derby geht in die elfte Runde. Das Festival soll von Donnerstag bis Sonntag, 9. bis 12. Juni, mit 67 Acts über vier Bühnen am Reitstadion gehen. Jetzt sind auch Zeit- und Geländeplan bekannt. Demnach spielt neben anderen Kid Simius am Eröffnungstag, der zur Opening-Party umetikettiert wurde, nachdem London Grammar absagen mussten. Arlo Parks ist freitags von 22 bis 23 Uhr unter freiem Himmel zu hören, Bonobo im Palastzelt von 23 bis 0.30 Uhr. Die Stuttgarter Band Die Nerven spielen sonntags ab 18.20 Uhr für eine Stunde im Hüttenzelt, die australische Indie-Songwriterin Stella Donnelly von 19.40 bis 2030 Uhr im Parcours D-Amour.

Info: Mehr Informationen unter maifeld-derby.de