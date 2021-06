Maifeld-Derby-Veranstalter Timo Kumpf bespielt die Region ab Ende Juli quasi im Dauer-Festival-Modus: Das wird deutlich, nachdem er dieser Redaktion jetzt seine Pläne für das Mannheimer Stromwerk in der Fardelystraße 1 mitgeteilt hat. Nach den Ladenburger Picknick-Konzerten ab 29. Juli und vor dem zeltlosen Zeltfestival inklusive Maifeld Derby am Reitstadion wird er vom 11. bis 22. August in

...