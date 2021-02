  Luigi Toscano: „Als Mensch strebe ich nach Frieden“

Was für eine Ehre: Als erster Fotograf wird der Mannheimer Luigi Toscano (48) von der Unesco zum „Artist For Peace“ ernannt. Hintergrund ist die in der Nähe des Pariser Unesco-Hauptsitzes zu sehende Schau „Gegen das Vergessen“ über Holocaust-Überlebende, die - nachdem sie auf fast allen Kontinenten zu sehen war - jetzt in Paris gastiert. Ein Gespräch.

Herr Toscano, Mister Artist for Peace - fühlen Sie sich geehrt?

Luigi Toscano in seinem Ludwigshafener Lager vor seinen Werken. © Miriam Stanke

Luigi Toscano: Ja, sehr. Seit vielen Jahren arbeite ich intensiv an diesem Projekt. Es ist eine Auszeichnung, zeigt aber auch, wie wichtig die Thematik Antisemitismus, Rassismus und jede Art von Diskriminierung heute ist. Ich freue mich, dass mein Beitrag dazu weltweit gesehen wird.

Sie selbst, so wird immer wieder betont, seien Kind einer Gastarbeiterfamilie. Wir haben Sie Ihr Erwachsenenwerden erlebt - Ich meine, was Diskriminierung angeht und Chancengleichheit?

Toscano: Ich hatte als sogenanntes Gastarbeiterkind immer mehr Pflichten als Möglichkeiten und musste viel kämpfen und mich behaupten. Das ist eine sehr anstrengende Situation, die nicht immer auszuhalten ist. Auf diesem Weg sind Menschen, die einen unterstützen und etwas in einem sehen, sehr wichtig. Dieses Glück hatte ich, und mein Wunsch ist, dass die aktuelle und die nächsten Generationen nicht mehr diese Unterschiede der Chancengleichheit spüren müssen.

Leider gilt das deutsche Bildungssystem immer noch als eines, das die sozialen Unterschiede eher vergrößert als nivelliert …

Toscano: … na, da sagen Sie dem Richtigen: Ich habe den Hauptschulabschluss, und aus strukturellen Gründen konnte ich keine weiterführende Schule besuchen. Was ich gern gemacht hätte. Das System war zu eng für meine Lebensumstände. Für heute kann ich das nicht umfassend beurteilen, ich bin kein Bildungsspezialist. Ich befürchte allerdings, dass Sie recht haben und es sehr viel zu tun gibt auf diesem Feld.

Ein Künstler will doch immer weiter. Ihr Ruhm beschränkt sich fast ausschließlich auf „Gegen das Vergessen“ - auch wenn Sie Leute mit Corona-Masken fotografiert haben. Haben Sie manchmal Angst, dass man Sie auf die Thematik Holocaust-Überlebende reduziert?

Toscano: Als Künstler strebe ich nach Ruhm, aber als Mensch strebe ich nach Frieden. Es gibt Themen, die können nicht genug sein, sie müssen besprochen, gesehen und in den heutigen Kontext gebracht werden. Das ist wichtiger als die Frage nach einem individuellen Künstleranspruch. Wenn wir uns so umschauen, müssen wir ja leider zugeben, dass wir noch nicht so weit sind mit der Menschlichkeit. Also: weitermachen!

Was macht Ihnen Hoffnung, dass das noch irgendwann gelingt?

Toscano: Ich weiß nicht, ob es ein vollständiges Gelingen gibt. Aber ich spüre eine Veränderung und wachere Augen als zu Beginn des Projekts, das gibt mir Hoffnung.