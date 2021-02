Ludwigshafen. Was wird im Laufe des Jahres wieder möglich sein, und welche Veranstaltungsform wird die Pandemie auch im Sommer noch verhindern? Diese Frage treibt nicht zuletzt Kulturveranstalter um. Die Organisatoren des Ludwigshafener Festivals des deutschen Films reagieren auf die Lage mit Flexibilität, wie sie in einer Mitteilung betonen. Intendant Michael Kötz will sich auf ein Festival wie gewohnt vorbereiten, weil im Spätsommer die Einschränkungen vorüber sein könnten und das Publikum dann wohl umso lieber auf die Parkinsel strömen werde. Aber derzeit weiß niemand, welche schon bekannten oder erneuten Auflagen Ende August bestehen werden.

Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen © Thomas Tröster

Die Organisatoren reagieren darauf mit Varianten, die „von fast offenen bis zu geschlossenen, normal oder außergewöhnlich gut durchlüfteten Kinozelten, von nur halb bis zu zwei Drittel oder voll besetzbaren Kinos“ reichen. Statt eines dritten, fest umbauten Kinos werde es ein weiteres Open Air-Kino geben. Und man plane so, dass möglichst kein Defizit entstehe, heißt es weiter.