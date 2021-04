Lucia Ronchetti leitet Biennale Musica Venezia

Mannheim/Venedig. Die Komponistin Lucia Ronchetti ist neue Künstlerische Leiterin der Biennale Musica Venezia. Die Römerin wird die Position für die nächsten vier Jahre begleiten, teilte ihre Agentur am Mittwoch mit.

Ronchetti wirkte in den vergangenen Jahren mehrfach auch an deutschen Opern. Ihre am Nationaltheater Mannheim (NTM) aufgeführte Produktion „Esame di mezzanotte“ wurde 2015 von der Opernwelt zur „Uraufführung des Jahres 2015“ gewählt. Auch in den Jahren 2012 („Neumond“) und 2016 („Aria da baule“) wirkte Ronchetti am NTM.

In diesem Jahr hat die Komponistin eine Gastprofessur an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt inne. Im Juni findet die konzertante Premiere ihrer neuen Oper Inferno, einem Auftragswerk der Oper und des Schauspiel Frankfurt, unter der musikalischen Leitung von Tito Ceccherini an der Oper Frankfurt stat, heißt es.

