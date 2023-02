Literaturfest startet

Das Literaturfest lesen.hören steht in den Startlöchern: 17 Tage mit 13 Veranstaltungen für Erwachsene und 22 Lesungen für Kinder, Jugendliche und Familien warten auf das Mannheimer Publikum. Am Freitag, 24. Februar, startet das Festival mit einem „Abend für die Ukraine“.

Die Veranstaltung mit Kim de l’Horizon am Dienstag, 7. März, muss abgesagt werden – aus gesundheitlichen Gründen, wie es in einer Mitteilung heißt. Bereits gekaufte Tickets können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Die Rückabwicklung bei Online-Kunden erfolgt automatisch über Reservix/Adticket. Für die Lesung mit Arno Geiger am Montag, 6. März, gibt es nur noch wenige Tickets. Auch andere Veranstaltungen, etwa mit Judith Hermann am Sonntag, 12. März, sind bereits stark nachgefragt. red

Info: Programm und Karten unter www.altefeuerwache.com