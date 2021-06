Lisa Streich gewinnt Heidelberger Künstlerinnenpreis

Kultur. Der Heidelberger Künstlerinnenenpreis 2022 geht an Komponistin Lisa Streich. Das gab das Theater und Orchester Heidelberg am Mittwoch bekannt. Der Preis soll im Februar nächsten Jahres an Streich verliehen werden.

Die in Schweden geborene Lisa Streich studierte Komposition und Orgel in Berlin, Salzburg, Paris und Köln. Ihre Musik wurde unter anderem in Schweden, Deutschland, Israel, Frankreich, Großbritannien, Japan und in den USA aufgeführt und wurde unter anderem vom Deutschen Symphonieorchester Berlin gespielt, teilte das Theater in seiner Meldung mit.

Der Künstlerinnenpreis wurde 1987 von der Sängerin Roswitha Sperber gemeinsam mit der baden-württembergischen Landesregierung ins Leben gerufen und wird jährlich verliehen, um zeitgenössische Komponistinnen zu ehren.