Lindon wird Chef der Jury

Der französische Schauspieler Vincent Lindon (62) wird Jury-Präsident des diesjährigen Filmfestivals in Cannes. Damit ist er der erste Franzose in dieser Funktion seit Isabelle Huppert 2009, wie das Festival mitteilte. Lindon gehört zu den Stammgästen in Cannes: 2015 gewann er für „Der Wert des Menschen“ die Trophäe als bester Schauspieler, in dem 2021 mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Film „Titane“ spielte er die männliche Hauptrolle.

Das Festival an der Côte d’Azur feiert dieses Jahr seinen 75. Geburtstag. Es dauert vom 17. bis 28. Mai. Wie das Festival weiter mitteilte, setzt sich die Jury diesmal unter anderem zusammen aus der britisch-amerikanischen Schauspielerin, Produzentin, Drehbuchautorin und Regisseurin Rebecca Hall, dem iranischen Regisseur Asghar Farhadi, dem norwegischen Regisseur Joachim Trier, der schwedischen Schauspielerin Noomi Rapace und US-Regisseur Jeff Nichols. Im vorigen Jahr wurde die Jury vom US-amerikanischen Oscar-Preisträger Spike Lee angeführt. dpa