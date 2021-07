Liebhaber von Jazz und Schlager

Selbst im hohen Alter stand Bill Ramsey noch auf der Bühne, auch in Mannheim. Dass seine Kräfte beim Gehen ein bisschen schwächer geworden waren – egal. Das Anstrengende an Tourneen seien nur die Vorbereitungen und die Reisen. „Aber auf der Bühne, da werde ich nicht so schnell müde“, sagte der Musiker, dessen Lieder einst oft in den Bestenlisten des Schlagers landeten – dabei galt seine große Liebe immer dem Jazz. Jetzt ist der Musiker im Alter von 90 Jahren in Hamburg gestorben.

Sein „Wumba-Tumba Schokoladeneisverkäufer“, die „Zuckerpuppe“ (aus der Bauchtanztruppe), „Pigalle (Die große Mausefalle)“, „Souvenirs“ oder „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ waren Ohrwürmer. Der US-Amerikaner hatte den Nerv der Deutschen getroffen, als er sich für das Komische entschied. Bereut hat er die komödiantischen Lieder nie, wie er selbst immer wieder sagte, „ganz im Gegenteil“. Auch wenn er später weg vom „Schlagerclown“ wollte. „Ich wollte mein Image erweitern. Dass mir das damals zum Teil so ausgelegt wurde, als würde ich mich für diese Lieder schämen, hat mich wirklich geärgert.“ Zumal es den Jazz lange vor dem Schlager in seinem Leben gab.

Richtig empören konnte er sich, wenn ihm unterstellt wurde, er kultiviere seinen Staatenakzent: „Es ärgert mich maßlos, wenn die Leute das sagen. Ich würde gern perfekt Deutsch sprechen, aber ich kann es einfach nicht“, sagte der Musiker, der seit Mitte der 1980er Jahre die deutsche Staatsbürgerschaft hatte, mal dem „Stern“.

1951 kam er zur US Air Force und im Sommer darauf als GI nach Deutschland – seine ersten deutschen Freunde traf er im Frankfurter „Jazzkeller“. In Frankfurt lernte Ramsey Kollegen wie Paul Kuhn und James Last kennen. Und seinen Produzenten Heinz Gietz, der ihn zu Mimi und Mausefalle brachte. „Das waren dufte Titel, die vielen Menschen Freude gemacht haben“, sagte Ramsey. Gietz war es auch, der ihn 1955 für Playback-Aufnahmen für den Musikfilm „Liebe, Tanz und 1000 Schlager“ mit Peter Alexander und Caterina Valente engagierte.

2012 zuletzt in Mannheim

Seine Hits und sein komödiantisches Talent hatten dem Sänger, der sich später selbst den Titel „Schlagerveteran“ gab, vor allem in den 1960er Jahren zahlreiche Filmauftritte eingebracht – von Schlagerfilmen bis hin zum Karl-May-Abenteuer „Old Shatterhand“. Rund 30 Filme und noch mehr Alben, dazu zahlreiche TV-Sendungen – Ramsey war Entertainer und fleißig. Als Moderator präsentierte er selbst im fortgeschrittenen Alter für den Hessischen Rundfunk die „Swingtime“, für die der ebenfalls kürzlich verstorbenen Matthias Spindler, unter anderem Autor für den Kulturteil dieser Redaktion, als Aufnahmeleiter verantwortlich war. Erst Anfang März 2019, kurz vor seinem 88. Geburtstag, zog Ramsey nach mehr als drei Jahrzehnten einen Schlussstrich.

Auf Konzertreisen war er immer wieder, seine Managerin war praktischerweise seine vierte Ehefrau Petra. So war Ramsey auch mehrmals in Mannheim, zuletzt trat er hier 2012 im Rahmen der Reihe „Nightmoves“ auf der Bühne vor dem Opernhaus auf. dpa/seko